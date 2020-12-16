Dele Alli'ye İskoçya kapıları açıldı

Tottenham'da genç yıldız Dele Alli, bir süredir düzenli süre almakta zorlanıyor. Mourinho'nun ilk tercihleri arasında yer almayan Alli için Rangers talip olacak.



24 yaşındaki Dele Alli, sezonun başından beri Premier Lig'de hiç süre alamadı.



TOTTENHAM TEKLİFLERE AÇIK



Londra ekibi, sözleşmesi 2024'te biten oyuncusu için gelecek teklifleri bekliyor. Steven Gerrard'ın eski takım arkadaşı Danny Murphy, Rangers'ın o teklifi yapacak takımlardan biri olduğunu söyledi.



Murphy Tottenhamlı oyuncu için açıklamasında; "Dele buna hazır mı bilmiyorum ama Gerrard, onu takımına getirip şampiyonluk kazanmada yardımını isteyecektir. Her hafta oynar, çok gol atar ve yeniden Gareth Sotuhgate'i etkiler." dedi.



Dele Alli, Mauricio Pochettino döneminin vazgeçilmez oyuncusuydu ve 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin en önemli parçalarından birisiydi.



