Dele Alli'nin oyun sevdası, sevgilisinden ayırdı!

İngiltere Premier Lig'de son haftaların formsuz takımı Tottenham'da, Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Ligde 36 puanla 9. sırada bulunan Kuzey Londra ekibi, son 6 maçında yalnızca 1 galibiyet almayı başardı.Sezonun formsuz ve şans bulamayan isimlerinden birisi olan Dele Alli, Mourinho yönetiminde ilk 11 şansı bulamıyor. Alli, bu sezon ligde yalnızca 6 maçta forma giyebildi. Toplamda ise 17 maçta şans buldu.Tottenham'da Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle istediği kadar forma şansını bulamayan Dele Alli'ye bir şok da kız arkadaşı model Ruby Mae geldi. Bir dargın bir barışık ilişkileri olan ikiliden Ruby, İngiliz futbolcudan tamamen ayrıldı. Çiftin arkadaşları, Alli'nin çok fazla online oyuna zaman harcadığını ve Ruby'nin bu duruma daha fazla dayanamadığını ve kızdığını ifade ettiler.Dele online oyun oynarken, birçok takipçisine bunu yayınlamaktan geri kalmıyor. Oyun oynamayı çok seven ve futbol dışındaki çoğu vaktini böyle değerlendiren Alli'nin doğum günü pastası dahi oyun koluydu.