Dele Alli yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli, ilk hazırlık maçında etkisiz futbolu ile dikkat çekmişti. İngiliz orta saha oyuncusu, sonraki süreçte ise antrenmanların yıldızı olmayı başardı.Alli, özellikle önceki gün yapılan çift kale maçta ise yıldızlaştı. Attığı pas ve gollerle dikkat çeken Alli, bu kez yüzleri güldürdü.Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.