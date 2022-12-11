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Dele Alli yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Dele Alli, antrenmanlarda gösterdiği performansla beğeni topluyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dele Alli yüzleri güldürdü
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11 Aralık 2022 11:46
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli, ilk hazırlık maçında etkisiz futbolu ile dikkat çekmişti. İngiliz orta saha oyuncusu, sonraki süreçte ise antrenmanların yıldızı olmayı başardı.

Alli, özellikle önceki gün yapılan çift kale maçta ise yıldızlaştı. Attığı pas ve gollerle dikkat çeken Alli, bu kez yüzleri güldürdü.

Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.



 
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