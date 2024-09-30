Everton ile sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kalan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dele Alli'ye İtalya'dan sürpriz talip çıktı.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekiplerinden Genoa, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızla ilgileniyor.
Haberde, İtalyan kulübünün, futbolcunun transferiyle ilgili olarak menajerinden bilgi istediği belirtildi.
Genoa, 6 haftası geride kalan Serie A'da 5 puanla 16. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
İngiliz futbolcu, 2022-2023 sezonunu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Beşiktaş'ta 15 maçta sahaya çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekiplerinden Genoa, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızla ilgileniyor.
Haberde, İtalyan kulübünün, futbolcunun transferiyle ilgili olarak menajerinden bilgi istediği belirtildi.
Genoa, 6 haftası geride kalan Serie A'da 5 puanla 16. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
İngiliz futbolcu, 2022-2023 sezonunu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Beşiktaş'ta 15 maçta sahaya çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.