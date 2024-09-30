Dele Alli'ye İtalya'dan sürpriz talip!

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Dele Alli'ye İtalya Serie A kulübü Genoa'nın talip olduğu ileri sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Dele Alli'ye İtalya'dan sürpriz talip!
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30 Eylül 2024 16:56
Everton ile sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kalan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dele Alli'ye İtalya'dan sürpriz talip çıktı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekiplerinden Genoa, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızla ilgileniyor.

Haberde, İtalyan kulübünün, futbolcunun transferiyle ilgili olarak menajerinden bilgi istediği belirtildi.

Genoa, 6 haftası geride kalan Serie A'da 5 puanla 16. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

İngiliz futbolcu, 2022-2023 sezonunu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Beşiktaş'ta 15 maçta sahaya çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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