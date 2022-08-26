Dele Alli videosu FIFA'dan alkış aldı

Beşiktaş'ın Dele Alli transferini açıkladığı sosyal medya videosu ve videonun sonunda verilem mesaj, dünya basınının yanı sıra FIFA'dan da büyük alkış aldı.
FIFA'nın resmi twitter hesabında yer verilen transfer videosunun sonunda yer alan "SMA hastalığı genetik tarama yoluyla test edilmektedir. Sadece kan vererek taşıyıcı olup olmadığınızı öğrenebilir, SMA hastalığıyla mücadelede birinci adımı atabilirsiniz" yazısı takdirle karşılandı. FIFA'nın paylaşımında, "Kulübün bu platformu sosyal bir amaçla desteklediğini görmek harika" sözleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
FIFA'nın resmi twitter hesabında yer verilen transfer videosunun sonunda yer alan "SMA hastalığı genetik tarama yoluyla test edilmektedir. Sadece kan vererek taşıyıcı olup olmadığınızı öğrenebilir, SMA hastalığıyla mücadelede birinci adımı atabilirsiniz" yazısı takdirle karşılandı. FIFA'nın paylaşımında, "Kulübün bu platformu sosyal bir amaçla desteklediğini görmek harika" sözleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
FIFA'dan Beşiktaş'ın Dele Alli transfer duyurusu videosuna özel tebrik
➖"Kulübün, bu platformu sosyal bir amacı desteklemek için kullandığını görmek harika!" https://t.co/Q4h2g0GlDA
— Sporx (@sporx) August 25, 2022
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