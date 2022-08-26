Dele Alli videosu FIFA'dan alkış aldı

Beşiktaş'ın Dele Alli videosu ile videonun sonunda SMA hastalığına dikkat çekmek amacıyla yazılan yazı FIFA tarafından alkış aldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Dele Alli videosu FIFA'dan alkış aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2022 00:15
Beşiktaş'ın Dele Alli transferini açıkladığı sosyal medya videosu ve videonun sonunda verilem mesaj, dünya basınının yanı sıra FIFA'dan da büyük alkış aldı.

FIFA'nın resmi twitter hesabında yer verilen transfer videosunun sonunda yer alan "SMA hastalığı genetik tarama yoluyla test edilmektedir. Sadece kan vererek taşıyıcı olup olmadığınızı öğrenebilir, SMA hastalığıyla mücadelede birinci adımı atabilirsiniz" yazısı takdirle karşılandı. FIFA'nın paylaşımında, "Kulübün bu platformu sosyal bir amaçla desteklediğini görmek harika" sözleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ