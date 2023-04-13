Dele Alli, Türkiye'ye geri dönmeyecek!

Süper Lig'de alınan seri galibiyetlerin ardından Beşiktaş'ta hava tamamen değişmiş durumda. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in camiada yarattığı umut dolu futbol yüzleri sevindirirken, bir yandan da zirveye ortak olan Kartal'ın ligin sonuna kadar mücadelesini sürdürecek olması taraftarların iştahını kabartmış durumda.



Operasyon sürüyor



Bir yandan da Beşiktaş'ta gelecek sezonun da yapılanması başlamış durumda. Şenol Güneş'le birlikte yeniden yükselişe geçen Siyah-Beyazlılar'da gelecek ve gidecek isimler konusunda operasyon tüm hızıyla sürüyor.



Alli'ye dönüş yolu kapalı



Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan Dele Alli, beklenen etkiyi gösterememişti. Son olarak maçların geniş kadrosuna bile girmekte zorlanan Dele, idmanda adalesinden sakatlanmıştı. Tedavisine İngiltere'de devam edilen deneyimli oyuncu, sezonu kapattı. Tecrübeli ismin, Türkiye'ye dönmesi beklenmiyor.





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