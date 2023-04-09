Dele Alli için tek yönlü bilet; ayrılık

Sezon başında büyük umutlarla Everton'dan kiralanan Dele Alli, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı karşılaşmalarda bekleneni veremedi.



Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği 26 yaşındaki yıldız futbolcunun, İngiltere'ye dönmesine izin verildi.



İngiliz basını ise oyuncunun artık Beşiktaş'a dönmeyeceğini duyurdu: "Beşiktaş, ara transfer döneminde oyuncuyu göndermek istedi fakat olmadı. Sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye dönen Dele, bir daha Beşiktaş'a dönmeyecek. Dele'nin Türkiye kabusu sona erdi. Dele Alli'nin durumu Everton sağlık ekibi tarafından değerlendirilecek. Ancak 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, Everton'da da forma giyemeyecek."



Everton, kadroda düşünmediği İngiliz futbolcuyu sezon sonunda takımdan göndermek istiyor. Oyuncuya Championship'ten teklifler olduğu iddia edilmişti.





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