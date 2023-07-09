Dele Alli için sürpriz destek mesajı

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Tottenham'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Dele Alli ile ilgili konuştu.
Arjantinli teknik adam, kendisiyle birlikte kariyerinin en iyi dönemini geçiren ancak daha sonra büyük bir düşüş yaşayan Alli'ye yardım etmek istediğini söyledi.
"NELER OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM"
Pochettino, Dele Alli için, "Umarım arayıp görüşmek için biraz zamanım olur çünkü o harika bir adam ve onunla biraz konuşup, dinlemek istiyorum. Hala genç. Onunla konuşmayalı uzun zaman oldu ama onunla tekrar temasa geçmek ve neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum" dedi.
Öte yandan Beşiktaş'tan Everton'a geri dönen 27 yaşındaki futbolcunun Merseyside ekibindeki geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta geçen sezon 15 maçta süre bulan İngiliz oyuncu 3 kez fileleri havalandırdı.
Dele Alli'nin bonservisinin bulunduğu Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Arjantinli teknik adam, kendisiyle birlikte kariyerinin en iyi dönemini geçiren ancak daha sonra büyük bir düşüş yaşayan Alli'ye yardım etmek istediğini söyledi.
"NELER OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM"
Pochettino, Dele Alli için, "Umarım arayıp görüşmek için biraz zamanım olur çünkü o harika bir adam ve onunla biraz konuşup, dinlemek istiyorum. Hala genç. Onunla konuşmayalı uzun zaman oldu ama onunla tekrar temasa geçmek ve neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum" dedi.
Öte yandan Beşiktaş'tan Everton'a geri dönen 27 yaşındaki futbolcunun Merseyside ekibindeki geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta geçen sezon 15 maçta süre bulan İngiliz oyuncu 3 kez fileleri havalandırdı.
Dele Alli'nin bonservisinin bulunduğu Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.