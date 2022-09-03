Dele Alli için flaş yorum: 'Onu alın dedim'

Beşiktaş'ın Everton'dan transfer ettiği Dele Alli için yeni bir açıklama geldi.



İngiliz eski oyuncu ve teknik direktör Harry Redknapp, yeğeni Frank Lampard'ı arayarak Dele Alli'yi Everton'a alması için teşvik ettiğini açıkladı.



Redknapp yaptığı açıklamada, "Frank'i aradım ve 'Frank, Dele Alli'ye bir şans ver. O, Muhteşem bir yetenek. Everton'da eski günlerine dönebilir. Bu ona büyük bir moral verir.' dedim" ifadelerini kullandı.



Lampard'ın kendisine cevap verdiğini söyleyen efsane oyuncu, "Frank bana, 'Harry, onunla anlaşmada son aşamadayız' dedi. Ben, 'Mükemmel, bence sizin için harika olacak' dedim." şeklinde konuştu.



Ancak transferinhayal kırıklığı olduğunu belirten Harry Redknapp, "O orada felaket bir oyun ortaya koydu. Onu izledim. Top kaybı yapıyor, koşmuyor, saha içinde yürüyor. Onun kariyeri nereye gidiyor bilmiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





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