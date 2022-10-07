Dele Alli için flaş ayrılık iddiası

Beşiktaş'a Everton'dan kiralık olarak gelen Dele Alli henüz tam anlamıyla formunu bulabilmiş değil. Son olarak Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Dele Alli, performansıyla sınıfta kalmıştı. Ancak Valerien Ismael'in eleştirilen İngiliz oyuncunun performansından memnun olduğu ve Giresunspor maçında da forma vereceği belirtiliyor.



"DEVRE ARASI AYRILABİLİR"



İngiliz basını ise 26 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. haberde; Dele Alli'nin Beşiktaş'tan devre arasında ayrılma ihtimalinden söz edildi ve şu ifadeler kullanıldı:



"Dele Alli, Ocak ayında Serie A'ya transfer yapabilir. Yurt dışından gelen söylentilere göre; Beşiktaş oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Everton'a dönmesi de mümkün değil. Çünkü Everton onu geri almak istemiyor. Haliyle Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir. Zaman kaybetmeyen Everton, böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek. Fiorentina, Dele Alli'nin yeni adresi olabilir. İngiliz yıldızın kalitesini artırıp, tecrübesini pekiştirmek için böyle bir yol denenecek."



26 yaşındaki Dele Alli, Premier Lig'de oynadığı 194 maçta 51 gol, 37 asistlik istatistiğe imza attı.





























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