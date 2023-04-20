Dele Alli hiçbir takımın ilgisini çekemedi

Beşiktaş'a geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Everton'dan kiralanan Dele Alli, siyah-beyazlılarda beklentiyi karşılayamadı. Alli, yeni sezon için hiçbir takımın ilgisini çekebilmiş değil.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dele Alli hiçbir takımın ilgisini çekemedi
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20 Nisan 2023 14:33
Dele Alli
Dele Alli
Beşiktaş
Sezon başında geldiği Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşayan ve ameliyat olduktan sonra sezonu kapatan Dele Alli, yeni sezon için hiçbir takımın ilgisini çekebilmiş değil.

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Yaşadığı sakatlık sonrası İngiltere'de ameliyat olan ve sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu için kulüpte herhangi bir plan yapılmıyor.

Özellikle ülkesine döndükten sonra medyaya düşen fotoğraflardan yöneticilerin rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle kendisine yeni teklif verilmeyeceği öğrenildi. 

 
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