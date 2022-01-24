Dele Alli, Everton'a yakın

Tottenham'da forma giyen Dele Alli'nin, Everton'a kiralık olarak transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dele Alli, Everton'a yakın
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24 Ocak 2022 15:50
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Dele Alli'nin yeni takımı netlik kazanıyor.

KİRALIK OLARAK EVERTON'A

The Telegraph'ta yer alan habere göre; İngiliz futbolcu için Newcastle United ve Everton'un devrede olduğu belirtilirken, Everton'un transfere daha yakın olduğu aktarıldı.

BU SEZON 18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Haberde, Everton'un 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Bu sezon Tottenham'da 18 maçta süre alan Dele Alli, 2 gol, bir asit yaptı.

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