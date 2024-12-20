Dele Alli, Everton'a veda etti

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dele Alli, Everton'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.

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Dele Alli, Everton'a veda etti
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20 Aralık 2024 16:49
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dele Alli, Everton'a sosyal medya hesabından veda etti.

İŞTE DELE ALLI'NİN AÇIKLAMARI

Dele Alli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2025 beni bazı heyecan verici fırsatlarla yeni bir yola sokabilir. Tüm bunlar gerçekleşmeden önce Everton'daki tüm taraftarlara, çalışanlara ve oyunculara bana verdikleri destek için ne kadar minnettar olduğumu açıkça belirtmek istiyorum.

Sakatlık sonrası kondisyonu yeniden kazanmak için son parçaları bir araya getirmeye çalışmak inanılmaz zorlu bir yolculuktu ve Everton çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri sıkı çalışma için ne kadar teşekkür etsem azdır.

Ne yazık ki işler hepimizin umduğu gibi gitmedi ve yeni bir sayfa açmam için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Bu muhteşem kulüpteki herkese bol şans diliyorum ve umarım yakında tekrar görüşürüz."

Everton ile sözleşmesi Temmuz 2024'te sona eren Alli, sakatlık ve rehabilitaston sürecini Everton'da tamamlamayı sürdürdü.

İtalyan ekibi Como'da idmanlara çıkmaya hazırlanan Dele Alli'nin performansı beğenilirse sözleşme imzalancak.

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