Dele Alli: ''Dünya Kupası'nda yarı finale kalmak harika bir his''

İngiltere'nin çeyrek finalde İsveç'i 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Dele Alli, maçın ardından konuştu.



Yarı finale kalmalarının inanılmaz bir başarı olduğunu belirten genç yıldız, şöyle konuştu;



''Takım olarak harika bir başarı yakaladık, bu başarıyı taraftarımıza armağan ediyorum. Onlar bize inandı. Harika bir performans sergiledik. Gol atmak her zaman güzeldir. En iyi performansım değildi ama takımımı yarı finale çıkmakta yardımcı olmak inanılmaz bir his. Oyun planımıza sadık kalıp en iyi performansımızı sergilememiz çok önemliydi. Yarı finale kalmak inanılmaz bir şey. Pickford, harika bir kaleci olduğunu tekrar gösterdi.''



