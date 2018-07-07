Dele Alli: ''Dünya Kupası'nda yarı finale kalmak harika bir his''

İngiltere Milli Takımı'nın genç yıldızı Dele Alli, çeyrek finalde İsveç'i yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin çeyrek finalde İsveç'i 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Dele Alli, maçın ardından konuştu.

Yarı finale kalmalarının inanılmaz bir başarı olduğunu belirten genç yıldız, şöyle konuştu;

''Takım olarak harika bir başarı yakaladık, bu başarıyı taraftarımıza armağan ediyorum. Onlar bize inandı. Harika bir performans sergiledik. Gol atmak her zaman güzeldir. En iyi performansım değildi ama takımımı yarı finale çıkmakta yardımcı olmak inanılmaz bir his. Oyun planımıza sadık kalıp en iyi performansımızı sergilememiz çok önemliydi. Yarı finale kalmak inanılmaz bir şey. Pickford, harika bir kaleci olduğunu tekrar gösterdi.''

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Bugüne ait maç bulunmuyor.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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