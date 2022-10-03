DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi. Bu maçta oynayıp oynayamayacağı merak edilen Dele Alli, beklentilerin altında kaldı.Büyük umutlar ile transfer edilen Dele Alli için Fenerbahçe derbisinde Kara Kartal'ın beklentisi büyüktü. Fakat İngiliz orta saha, beklentileri karşılayamadı. Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kaybeden 26 yaşındaki futbolcu, 17 pas yapabildi. Vasatın altında bir performans sergileyen Dele Alli, 73. dakikada oyundan alınırken, yerine ise Rachid Ghezzal girdi.