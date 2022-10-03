Dele Alli derbide beklentinin altında kaldı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olan Dele Alli, Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 biten maçta beklentilerin altında kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dele Alli derbide beklentinin altında kaldı
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03 Ekim 2022 09:33
Dele Alli
Dele Alli
Beşiktaş
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi. Bu maçta oynayıp oynayamayacağı merak edilen Dele Alli, beklentilerin altında kaldı.

DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Büyük umutlar ile transfer edilen Dele Alli için Fenerbahçe derbisinde Kara Kartal'ın beklentisi büyüktü. Fakat İngiliz orta saha, beklentileri karşılayamadı. Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kaybeden 26 yaşındaki futbolcu, 17 pas yapabildi. Vasatın altında bir performans sergileyen Dele Alli, 73. dakikada oyundan alınırken, yerine ise Rachid Ghezzal girdi.



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