Dele Alli'den teknik ekibe özel talep

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, Dünya Kupası arasını iyi geçirmek için teknik ekipten özel program istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dele Alli'den teknik ekibe özel talep
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15 Kasım 2022 10:53
Beşiktaş'ın yıldız ismi Dele Alli, ara izin öncesi teknik ekipten talepte bulundu.

Fiziki güç eksikliğini kapatma adına bu süre içinde özel çalışma programı isteyen İngiliz orta saha, Dünya Kupası arası sonrasında tam kapasite ile takıma dönmek istiyor. Bu gelişme sonrasında teknik ekibin, oyuncuya ekstra bir program verdiği belirtildi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 resmi maça çıkan Dele Alli, bu maçlarda 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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