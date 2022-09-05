Dele Alli'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Dele Alli'nin durumuna dair bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dele Alli'den Beşiktaş'a kötü haber
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05 Eylül 2022 18:50
Beşiktaş'tan, İngiliz yıldızı Dele Alli için sakatlık açıklaması geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."

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