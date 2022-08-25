Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olan Dele Alli, siyah-beyazlılarda yeniden doğmak istiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kadroya katılan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmedeki sözleri ortaya çıktı.
DELE ALLI: "BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM"
Başka kulüplerden de teklif almasına karşın Beşiktaş'ı tercih eden futbolcu, "İngiltere'den ayrılmaya karar verdim çünkü düzenli futbol oynamak, eski günlerime dönmek ve yeniden doğmak istiyorum" dedi.
"BEŞİKTAŞ BANA İYİ GELECEK"
Dele Alli ayrıca, "Beşiktaş'a üst seviyede katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bana çok iyi geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
DELE ALLI: "BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM"
Başka kulüplerden de teklif almasına karşın Beşiktaş'ı tercih eden futbolcu, "İngiltere'den ayrılmaya karar verdim çünkü düzenli futbol oynamak, eski günlerime dönmek ve yeniden doğmak istiyorum" dedi.
"BEŞİKTAŞ BANA İYİ GELECEK"
Dele Alli ayrıca, "Beşiktaş'a üst seviyede katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bana çok iyi geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ