DELE ALLI: "BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM"

"BEŞİKTAŞ BANA İYİ GELECEK"

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olan Dele Alli, siyah-beyazlılarda yeniden doğmak istiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kadroya katılan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmedeki sözleri ortaya çıktı.Başka kulüplerden de teklif almasına karşın Beşiktaş'ı tercih eden futbolcu, "İngiltere'den ayrılmaya karar verdim çünkü düzenli futbol oynamak, eski günlerime dönmek ve yeniden doğmak istiyorum" dedi.Dele Alli ayrıca, "Beşiktaş'a üst seviyede katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bana çok iyi geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.