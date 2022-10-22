DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

'İNGİLTERE ONUN İÇİN İMKANSIZ'

BEŞİKTAŞ'IN DELE ALLI KARARI

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Dele Alli'nin performansı tartışma konusu oldu. İngiliz basını, 26 yaşındaki futbolcunun milli takımdaki geleceğini masaya yatırdı.Söz konusu haberde; Dele Alli'nin parlak geçmeyen kariyerini yeniden canlandırmak için transfer olduğu Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.İlk 4 maçlık Beşiktaş performansıyla futbolcunun İngiltere Milli Takımı'na gitmesinin imkansız olduğu ifade edilirken, yıldız oyuncunun durumunun diğer gençler açısından da örnek olabileceği ifade edildi.Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dele Alli için Beşiktaş henüz bir karar vermiş değil. Beşiktaşlı yöneticiler futbolcunun performansına göre hareket edecek.Dele Alli Beşiktaş'ta 358 dakika süre alırken 1 gol kaydetti. Futbolcu Everton'da ise 2 maçta 396 dakika süre alıp skora katkı yapamadı. Dele Alli daha önce Tottenham ve Milton Keynes Dons takımlarının formalarını da giymişti.