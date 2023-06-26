Del Valle, Sakaryaspor'da!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Venezuelalı kanat oyuncusu Yonathan Del Valle'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Del Valle, Sakaryaspor'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2023 21:38
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Yonathan Del Valle'i transfer etti.

 Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen futbolcu Yonathan Del Valle ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Del Valle." ifadesine yer verildi.

33 yaşındaki oyuncu Ümraniyespor, Bandırmaspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Bursaspor takımlarında da forma giydi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery