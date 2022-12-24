Del Bosque: 'Messi'den daha iyisini görmedim'

İspanya Milli Takımı ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Vicente Del Bosque, Lionel Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu söyledi.



Deneyimli teknik adam Messi'yle ilgili verdiği röportajda Arjantinli yıldızı yere göğe sığdıramazken, "Uzun yıllardır futbol sahalarında gördüğüm futbolcular arasında Messi, düzeni ve kalitesi nedeniyle en iyisi. Takımını her zaman ileri taşımayı da bildi" ifadelerini kullandı.



Del Bosque Cristiano Ronaldo - Messi kıyaslamasında ise Arjantinli'nin tarafında olduğunu belirterk, "Messi daha doğal, daha sokaktan, mahalleden, arkadaşlarıyla oynamaktan keyif alan yapıda bir çocuk olarak görüyorum." diye konuştu.



Del Bosque ayrıca İspanya Milli Takım teknik direktörü olduğu yıllarda federasyonun Messi'yi İspanyol Milli Takımı'na kazandırmak için herşeyi yaptığını ancak yıldız ismin Arjantin'den asla vazgeçmeyecek kadar vatansever olduğunu ifade etti.





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