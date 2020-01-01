Dekker çifti, J.R. Smith'in ithamlarına karşılık verdi!

Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom forması giyen Sam Dekker, eşi Olivia Harlan'la beraber, eski takım arkadaşı ve Los Angeles Lakers guardı J.R. Smith'in "ırkçılık" ithamlarına karşılık verdi.



Smith, Patrick Peterson ve Bryant McFadden'ın podcast'i All Things Covered'a konuk olmuş ve kariyerinde tek sevmediği oyuncunun Dekker olduğunu, sebebinin ise ABD başkanı Donald Trump'ı desteklemesi ve "ırkçı" olması olduğunu belirtmişti:



"Tüm kariyerim boyunca sevmediğim tek bir takım arkadaşım vardı. Ve o da bunu biliyor. Başka diğer herkesle aram iyiydi. Sam Dekker. Ona katlanamıyorum. Bir gün otobüste salakça bir şey yapmıştı. Trump kafasında saçma sapan bir şeyler demişti ve hiç hoşuma gitmemişti.



Bu bir düşünce kalıbı. Bu gösterdiğin nefret, sana öğretilmiş. Bunun doğuştan olduğunu düşünmüyorum. Sahip olduğu ayrıcalık ona öğretilmiş ve kendisi bunu benimseyerek, bu insanların nelere sahip olduklarından ve nasıl bir hayat sürdüklerinden habersiz olduğu, aslında kendisi olmadığı bir noktaya gelmiş.



Bazı insanlar, başkalarının durumlarının farkında olmadan hayatlarına devam ederler. O, başkasının durumunun oldukça farkında olan ve yükselmelerine yardımcı olmak yerine onları orada tutmak isteyen bir insan. Bununla ilgili hiçbir şeye saygı duymam."



"BENİM DE KAFAM KARIŞTI!"



Dekker, Smith'e Twitter'dan şu şekilde yanıt verdi:



"Benim de hepiniz kadar kafam karıştı haha. Ben basit adamım, asla siyasetle işi olan biri olmadım. Özellikle 'Trump kafasında'. Asla Trump'çı biri olmadım, yani böyle bir şey beklemiyordum.



'Ne kadar iyi olursanız olun, sizinle sorunu olan biri hep olacaktır'



Teşekkürler, kapatıyorum bu konuyu."



J.R., OLIVIA HARLAN'LA TARTIŞMAYA GİRDİ!





Sonrasında Dekker'ın eşi, Olivia Harlan, NBC yazarı Dan Feldman'ın Twitter'da paylaştığı bu konuyla ilgili habere, şu yanıtı yazdı:



"Son derece yanlış ve haksız. Kaynağa bir bakın."



Olivia Harlan'a yanıt, Smith'ten geldi ve ikili arasında kısa bir diyalog gerçekleşti:



J.R.: "Eşine neden 'n*gger' diyemediğini açıklar mısın, yoksa ben mi açıklayayım? Seve seve yaparım."



Dekker: "J.R... Sam o kelimeyi kullanmaz. Asla kullanırken duymuşluğum yok. Asla bir ırkçı veya Trump destekçisi değil. Bu kadar basit. Gerekçen nedir anlamış değilim."



J.R.: Gerekçem mi? Gerekçem yok, sadece gördüğümü söylüyorum. Ve şunu da ekleyeyim, o kelimeyi kullandığını asla söylemedim, ama sadece neden kullanamayacağını söyle!"



