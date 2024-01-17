Atlanta Hawks guardı Dejounte Murray'nin olası bir takasta eski takımı San Antonio Spurs'a dönmeye açık olduğu iddia edildi.



Hawks'ın Spurs'le oynadığı karşılaşma sırasında, TNT muhabiri Dennis Scott, Hawks guardı Murray ile yaptığı konuşmanın içeriğini paylaştı.



Tartışılan konular arasında Spurs'ün Murray'yi yeniden almakla ilgilenebileceğine dair bir söylenti de yer almıştı.



Spurs hakkındaki spekülasyonlara değinen Scott, Murray'nin cevabını şu şekilde aktardı:



"'Pop'ı (Spurs koçu Gregg Popovich) babam gibi gördüğüm için, bunu memnuniyetle karşılarım. Ama şu anda bir Hawks oyuncusuyum, o yüzden profesyonelliğimi bozmayacağım ve doğru şekilde oynamaya devam edeceğim. Bunlar bu işin bir parçası.'"



Murray'nin Los Angeles Lakers, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Miami Heat ve Detroit Pistons tarafından ilgilenildiği söylenenler arasındaydı.



