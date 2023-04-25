NBA, Atlanta Hawks guardı Dejounte Murray'yi bir maç hakemini sözlü olarak taciz ettiği ve kendisiyle uygunsuz temas kurduğu için, takımın bu gece Boston Celtics'e karşı oynayacağı playoff ilk tur 5. maçı için uzaklaştırma cezasına çarptırdı.



Murray'nin hakeme karşı ne söylediği bilinmeyen olay, Hawks'ın Pazar günü Celtics'e 129-121 mağlup olduğu serinin 4. maçından hemen sonra meydana gelmişti.



Pazar günkü maçta 23 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle oynayan Murray, serinin dört maçında 25.3 sayı, 7.3 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakalıyor.





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