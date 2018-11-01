Dejan Radonjic: 'Fenerbahçe'den çok sayı yedik'

Bayern Münih Başantrenörü, Bayern Münih'e 88-84 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.Bayern Münih Başantrenörü Dejan Radonjic, sözlerine galibiyetten ötürü Fenerbahçe'yi tebrik ederek başladı.İlk yarıda hücumda iyi bir görüntü sergilediklerini dile getiren Radonjic, "Hücumda iyiydik ama çok fazla sayı yedik. Savunmada daha iyi oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık ama son birkaç dakikada bazı şeyleri kaybettik. Hücum açısından kötü kararlar aldık. Onlar da bunu avantaja çevirerek sayı üretti." diye konuştu.