Dejan Lovren, resmen Lyon'a geri döndü

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, tecrübeli stoper Dejan Lovren'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Dejan Lovren, resmen Lyon'a geri döndü
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02 Ocak 2023 15:33
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, ocak ayının ilk transferini açıkladı.

Fransız ekibi, 33 yaşındaki Hırvat stoper Dejan Lovren'i renklerine bağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Zenit'ten ayrılan Hırvat stoper ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığı ve transfer dönemi açıldığında resmen sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Daha önce 2010-2013 yılları arasında da Lyon forması giyen Lovren, "Lyon'a döndüğüm için çok mutluyum. Burası bana uluslararası futbolun kapılarını açan kulüp ve bunu hiçbir zaman unutmayacağım. 2013'te buradan ayrılırken bazı pişmanlıklar duyuyordum çünkü hala gösterebileceğim şeyler olduğuna inanıyordum." dedi.

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