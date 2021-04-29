Değişik iftar yemekleri, nefis yemek tarifleri

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren insanlar, değişik iftar yemekleri, nefis yemek tarifleri sorusuna yanıt arıyor. İşte iftarda yiyebileceğiniz farklı iftar yemekleri, nefis tarifler

29 Nisan 2021 16:27
Değişik iftar yemekleri, nefis yemek tarifleri
Ramazanda sahur sonrasında fazlasıyla acıkan, susayan müslümanlar için iftarın ve iftar yemeklerinin yeri çok ayrı. Ramazan ayında en çok aranan soruların başında da, "Değişik iftar yemekleri, nefis yemek tarifleri" geliyor. İftarlık nefis yemek tariflerini bir araya getirdik. 

İFTAR MENÜSÜ 1
Salata: Manzana

Çorba : Mercimek Çorbası

Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte

Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto

Tatlı: Kolay İncir Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 2

Salata: Semiz Otu Salatası
Çorba : İrmik Çorbası

Anayemekler: Kabak Patates Çalkama

Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık

Tatlı: Bisküvili Puding

İFTAR MENÜSÜ 3

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba : Yayla Çorbası

Anayemekler: Patates Musakka

Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf

Tatlı: Kahveli Puding

İFTAR MENÜSÜ 4

Salata: Akdeniz Salatası
Çorba : Patates Çorbası

Anayemekler: Yalancı İskender

Arayemek: Leziz Pilav

Tatlı: Diyet Tatlı

İFTAR MENÜSÜ 5

Salata: Havuç Salatası
Çorba : Ezogelin Çorbası

Anayemekler: Sarımsaklı Yahni

Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto

Tatlı: Havuçlu Toplar

İFTAR MENÜSÜ 6

Salata: Yeşil Zeytinli Salata
Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası

Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği

Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf

Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü

İFTAR MENÜSÜ 7

Salata: Cevizli Patlıcan Salatası
Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba

Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane

Arayemek: Maklube ve Hoşaf

Tatlı: Güllaç

İFTAR MENÜSÜ 8

Salata: Amerikan Salatası
Çorba: Çerkez Çorbası

Anayemek: Analı Kızlı

Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Gül Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 9

Salata: Nar Ekşili Salata
Çorba: Kolay Çorba

Anayemek: Hamsi Buğlama

Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı

Tatlı: Şam Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 10

Salata: Maydanoz Salatası
Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası

Anayemek: Palamut Kağıtta

Arayemek: Havuçlu Pilav

Tatlı: Revani

İFTAR MENÜSÜ 11

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )

Anayemek: Etli Kurufasulye

Arayemek: Sade Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Sütlaç

İFTAR MENÜSÜ 12
Salata : Karışık Sebze Salatası

Çorba : Yoğurtlu Tutmaç

Anayemek : Karnıyarık

Arayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve Komposto

Tatlı : Etimek Tatlısı
SAHURA NE KADAR KALDI?
İFTARA NE KADAR KALDI?




PEYGAMBERİMİZ'İN YAPTIĞI (S.A.V) İFTAR AÇMA DUASI

İftar vakti dua ve tövbelerin kabul edildiği ,rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir vakittir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Allah Resulü (S.A.V.) orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Sorusuna ise şöyle cevap verilebilir. Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası olarak "Allah'ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) derdi.

Oruç açmadan önce Şu duayı okuyarak da oruç açılabilir:

"Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü.

Anlamı: Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna nyet ettim



İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!

Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin'

Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi

Günün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!



Günün Duası: 'Allahumme gavvini fihi al, igameti emrik ve ezigni fihi hal,vete zikrik ve evzi'ni fihi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirin'

Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!

Günün Duası: 'Allahummecalni fihi min'el-musteğfirin, vec'alni fihi min ib,dik'es-s,lihin'el-g,nitin, vec'alni fihi min evliy,ik'el-mugarrabin, bira'fetike ya erham'er-r,himin'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!

Günün Duası: 'Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribni bi-siy,ti negimetik, ve zehzihni fihi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dike, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibin'

Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!

Günün Duası: 'Allahumme einni fihi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillin'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!

Diğer Haberler

Chelsea'nin 42 yıllık derbi serisi! Chelsea Chelsea'nin 42 yıllık derbi serisi!
YORUM: Beşiktaş - Hatayspor Futbol YORUM: Beşiktaş - Hatayspor
Inter, şampiyonluk özlemini noktalıyor Inter Inter, şampiyonluk özlemini noktalıyor
Adana Valiliği'nden seyirci açıklaması! Spor Toto 1. Lig Adana Valiliği'nden seyirci açıklaması!
Beşiktaş Hatayspor maçı İZLE (bein sports izle linki) Gündem Beşiktaş Hatayspor maçı İZLE (bein sports izle linki)
bein connect izle, Beşiktaş Hataysporsi canlı izle, Beşiktaş Hatay izle Gündem bein connect izle, Beşiktaş Hataysporsi canlı izle, Beşiktaş Hatay izle
Beşiktaş Hatayspor maçı digitürk canlı izle bein sports link Gündem Beşiktaş Hatayspor maçı digitürk canlı izle bein sports link
Beşiktaş Hatayspor maçı BEIN izle, Beşiktaş Hatay izle Gündem Beşiktaş Hatayspor maçı BEIN izle, Beşiktaş Hatay izle
Beşiktaş Hatayspor izle link bein sports, Beşiktaş Hatay izle Gündem Beşiktaş Hatayspor izle link bein sports, Beşiktaş Hatay izle
Daha fazla göster
İFTAR SAATLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
NAMAZ VAKİTLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok