'Değer katacak projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz'

Turkcell Süper Kupa Maçın Oyuncusu seçilen Atiba Hutchinson'a ödülünü Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir takdim etti.



Turkcell Süper Kupa 2021 Maçın Oyuncusu ödülünü Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'a veren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir şunları söyledi; "Türkiye'nin iletişim platformu BiP üzerinden futbolseverlerin Süper Kupa tarihinde ilk kez oylayarak seçtiği Maçın Oyuncusu ödülünü vermek bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Süper Kupa'nın yeniden uluslararası bir boyut kazanmasını Türk futbolunun geleceği açısından önemsiyoruz. TFF ile 20 yıldır yaptığımız iş birliğini daha ileri bir noktaya taşıyarak Türk futbolunun en anlamlı kupalarından birine adımızı vermekten gurur duyuyoruz. Bu vesile ile iki güzide kulübümüzü sergiledikleri mücadeleden dolayı gönülden tebrik ediyorum" dedi.



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