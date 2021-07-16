Defne Taçyıldız yarı finale yükseldi

Milli yüzücümüz Defne Taçyıldız, 200m Kelebek elemelerinde yarı finale yükseldi.

Defne Taçyıldız yarı finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde milli yüzücü Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finale yükseldi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında havuza giren genç sporcu, ilk seride yüzdü. Defne, 200 metreyi 2.10.00'da bitirerek serisinde 4. oldu.

Defne Taçyıldız, genel sıralamada ise en iyi 12. dereceyi yaparak yarı finale adını yazdırdı.

Milli sporcunun yarı final yarışları, yarın TSİ 04.57'de başlayacak.

Berkay Ömer Öğretir, yarı finale kalamadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kurbağalama elemelerini geçemedi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında havuza giren 23 yaşındaki genç sporcu, 4. seride yüzdü. Berkay, 2.10.73'lük derecesiyle serisinde 8. ve son sırada yer aldı.

Genel sıralamada 22. olan Berkay Ömer Öğretir, son 16 sporcu arasına kalamayarak Tokyo 2020'ye veda etti.

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