Dedric Lawson Beşiktaş Icrypex'te

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex, Birleşik Amerikalı basketbolcu Dedric Lawson'u kadrosuna kattı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Dedric Lawson Beşiktaş Icrypex'te
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19 Haziran 2021 16:42
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex, Birleşik Amerikalı basketbolcu Dedric Lawson'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş Icrypex Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Dedric Lawson ile sözleşme imzaladı.

2019 yılında Kansas Üniversitesi'nden mezun olan Dedric Lawson, geçtiğimiz sezonu Güney Kore ekibi Goyang Orions'ta geçirdi.

Dedric Lawson kimdir?

1 Ekim 1997 ABD doğumlu, 206 cm boyunda olan Dedric Lawson power forvet pozisyonda görev almaktadır. 2019 yılında Kansas Üniversitesi'nden mezun olan başarılı uzun buradaki son yılında 36 kez forma giydiği kolej ligini; 19.4 sayı, 10.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla tamamladı.

2019-2020 sezonunda Austin Spurs forması ile NBA G-League'de 41 karşılaşmada görev alan Dedric Lawson; 13.3 sayı, 8 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunu Güney Kore ekibi Goyand Orions'ta geçiren Birleşik Amerikalı uzun, burada 58 lig maçında görev aldı ve 16.4 sayı, 7.9 ribaund, 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Dedric Lawson, 2021-2022 sezonu öncesinde Beşiktaş Icrypex takımımız ile sözleşme imzaladı.

 


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