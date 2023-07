Dedesi ve dayılarına özenerek başladığı halterde dünya şampiyonu oldu

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda 3 altın madalya kazanan milli sporcu Sami Baki Kıymet, gelecek sene yarışacağı gençler kategorisinde de aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.



Halter antrenörü dedesi ve milli halterci olan dayılarının çalışmalarını ilgiyle izleyen Sami Baki, henüz 10 yaşında antrenmanlara başladı.



Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Sami Baki Kıymet, 25 Mart-1 Nisan'da Arnavutluk'un Durres şehrinde 45 ülkeden 268 sporcunun katılımıyla düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 96 kiloda mücadele ederek koparmada 145, silkmede 180 ve toplamda 325 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazandı.



Sami Baki Kıymet, AA muhabirine, bu yaşta dünya şampiyonluğunun çok güzel ve tarifi zor bir duygu olduğunu vurgulayarak, halterde 7 yılda ulaştığı şampiyonlukların öyküsünü anlattı.



Dedesinin milli takım antrenörü, dayılarının ise milli halterci olduğunu anlatan Sami Baki, şöyle konuştu:



"Ben de küçük yaşta bu kadar haltercinin arasında yetişince bu spora merak sardım. Büyükbabama 'Ben halterci olacağım.' dedim. O da beni yanına aldı ve 2 yıl kadar yanında çalıştım. Sonrasında Selçuklu Belediyespor Kulübüne geçtim ve Burak hocamla çalışmalara başladık. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası katıldığım yarışmalarda yaklaşık 50 altın madalya kazandım. Bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu, bir de dünya üçüncülüğüm var. Podyumda beni en çok motive eden ve hırslandıran bayrağımızı düşünmek oluyor. Bayrağı, vatanı ve milleti düşünmek o kilonun başına geçtiğim zaman bana kaldırma gücü veriyor."



Şampiyonaya antrenörünün desteğiyle çok çalıştığını belirten Sami Baki, 45 günlük kamp süresince sabah akşam çalıştıklarını belirtti.



Milli sporcu, gelecek sene gençler kategorisine geçeğini ve yeni hedeflerinin olduğunu belirterek, "Hedefim şimdilik gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak ama her sporcunun olduğu gibi benim de asıl hedefim olimpiyatlarda madalya alabilmek." değerlendirmesinde bulundu.



- "Podyuma çıkınca başka biri oluyor"



Başarılı sporcunun antrenörü Burak Ertuğrul Eroğlu ise Sami Baki'nin dünya şampiyonu olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.



Sami Baki'nin podyuma çıkınca başka biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Sami, normal hayatında çok sakin birisidir ama podyuma çıkınca başka bir Sami oluyor. Her sporcu gibi Sami de üzerindeki milli formanın ağırlığının bilincinde. Orada tüm Türkiye'yi temsil ettiğinin farkında. Sami her halter kaldırışından sonra milli mayonun üzerindeki bayrağı öper. Bu da onun bir ritüeli oldu." ifadelerini kullandı.



Sami Baki için yıldızlar kategorisinin bittiğini ve gelecek sene gençler kategorisine geçeğini aktaran Eroğlu, 2024'te gençler kategorisinde de Avrupa ve dünya şampiyonluklarını devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.