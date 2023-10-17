Deco: "Ocakta transfer çok zor!"

Barcelona Sportif Direktörü Deco, flaş bir transfer açıklamasında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Deco: 'Ocakta transfer çok zor!'
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17 Ekim 2023 19:11
Barcelona Sportif Direktörü Deco, flaş bir transfer açıklaması yaptı.

Barcelona Sportif Direktörü Deco yaptığı açıklamada, "Ocak transfer döneminde oyuncu alabilmemiz pek mümkün görünmüyor." dedi.

"Yaz transfer döneminden memnun musunuz?" sorusuna Deco, "Daha fazla oyuncuyu kadromuzda tutabilirdik. Ayrılmak isteyen oyuncuların çoğu daha fazla süre almak istedikleri kulüplere gitmek istediler. Yeni sezona bizimle devam etmek isteyenlerle başladık. Daha fazlasını yapamazdık. Elimizdeki kadrodan memnunuz." açıklamasını yaptı.

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