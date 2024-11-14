Deco: "Haaland ve Gyökeres'i düşünmüyoruz"

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Erling Haaland ve Viktor Gyökeres için transfer açıklaması yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Deco: 'Haaland ve Gyökeres'i düşünmüyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2024 19:25
Barcelona Sportif Direktörü Deco, Erling Haaland ve Viktor Gyökeres için transfer açıklamasında bulundu.

Deco yaptığı açıklamada, "Robert Lewandowski gibi bir veya iki forvet var şu anda. Erling Haaland da onlardan bir tanesi. Viktor Gyökeres çok önemli bir golcü, çok gol atıyor ama gündemimiz şu an bu değil. Lewa'dan çok memnunuz ve herhangi bir forvetle görüşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"NICO GELMEK İSTEMEDİ"

Nico Williams'ın transferi için de konuşan Deco, "Nico Williams geçen yaz transfer hedeflerimizden biriydi ama Bilbao'dan ayrılmama kararı aldı."açıklamasını yaptı.

Yaz transfer döneminde öncelikli hedeflerinin Olmo olduğunu belirten deneyimli futbol adamı, "Bizim transfer döneminde öncelikli hedefimiz Dani Olmo'ydu ve onu da kadromuza kattık."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery