Deco: 'FFP'den dolayı transfer yapamıyoruz'

Finansal Fair Play yüzünden sıkıntılar yaşayan takımlar arasında İspanyol devi Barcelona'da katıldı.



Suudi Arabistan'da oynanan ve kaybedilen Real Madrid finalinden sonra açıklamalar yapan Deco, transfer yapamadıklarını söyledi.



Bu sezon transfer yapamayacaklarını söyleyen Deco, "Finansal Fair Play birçok kulübü etkiliyor ve bizde bu durumdan dolayı hiçbir oyuncuyu transfer edemiyoruz. Bu bir gerçek."



Ayrıca Xavi'nin takımdan ayrılacağı iddialarını da yalanlayan Deco şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Xavi'nin işi kesinlikle riskte değil. Bu mantık dışı. Xavi, Barcelona'dan tam bir şekilde güven alıyor. Hiçbir problem yok."



