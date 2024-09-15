Deco'dan Fati'ye övgü!

Barcelona Sportif Direktörü Deco, takımın genç yıldızı Ansu Fati ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Deco'dan Fati'ye övgü!
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15 Eylül 2024 16:55
Barcelona Sportif Direktörü Deco, Ansu Fati ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbol adamı, Fati'nin önünde uzun bir kariyer olduğunu ve en yüksek formuna ulaşabileceğine inandığını söyledi.

Deco, "Ansu Fati, bizim oyuncumuz. Onu geri kazandığımız için mutluyuz. Son yıllarda çok sakatlandı ama henüz 21 yaşında ve önünde uzun bir kariyer var. Görmek istediğimiz Ansu olmak için büyük bir şansı var. Herkes onun neler yapabileceğini biliyor." dedi.

Fati, geçen sezonu Brightoon'da geçirmesinin ardından Barcelona'ya geri dönmüştü.

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