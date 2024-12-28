Declan Rice'tan Skelly'e büyük övgü!

Arsenal forması giyen Declan Rice, takımın genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly için açıklamalar yaptı.



Declan Rice yaptığı açıklamada, "Myles Lewis-Skelly çok özel bir çocuk. Çok iyi yerlere gelecek." dedi.



"BU ÇOK SAÇMA"



Genç oyuncuyla ilgili açıklamalarına devam eden Rice, "18 yaşındaki birinin bu kadar güçlü ve rahat olması çok saçma. Sanki laboratuvarda yapılmış gibi." diye konuştu.



Arsenal altyapısında yetişen 18 yaşındaki ön libero, İngiliz deviyle bu sezon 11 maça çıktı.



