Deathwing Heroes of the Storm'a eklense nasıl olabilirdi?

Yıllardır ama yıllardır, neredeyse Heroes of the Storm çıktığından beri konuşulan bir konu: Deathwing oyuna eklenecek mi? Açıkçası Deathwing'in oyuna eklenmesi World of Warcraft'ın lore'u açısından pek de uygun olmayabilir. Kendisi en büyük Dragon. Heroes of the Storm'da bir kahramanı düşünün mesela Varian. Deathwing'in o kadar büyük olması lazım ki Varian'ın onun üzerinde felan gezebilecek kadar küçük olması lazım. Fakat bu tarz teknik detayları bir kenara bırakırsak, Deathwing tam olarak CarbotAnimations Youtube kanalında MfPallytime'ın hazırladığı videodaki gibi olurdu. Gelin hep birlikte bu videoya bir göz atalım.











Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk