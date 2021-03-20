DeAndre Yedlin: "Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz"

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta penaltı yaptıran ve kırmızı kart gören DeAndre Yedlin, özür diledi

Haber; Sporx.com
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DeAndre Yedlin: 'Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz'
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20 Mart 2021 17:24
DeAndre Yedlin
DeAndre Yedlin
Galatasaray
Galatasaray'ın sahasında Rizespor'a 4-3 yenildiği karşılaşmada bir penaltıya sebep veren, 79. dakikada da kırmızı kartla oyun dışında kalan DeAndre Yedlin, özür mesajı yayımladı.

Gol attığı karşılaşmanın daha farklı tamamlanmasını istediğini söyleyen ABD'li oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray'daki ilk golümü attığım gecenin daha farklı tamamlanmasını isterdim ama maalesef hiç arzu etmediğimiz bir son yaşadık. Penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edip taraftarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz"

YEDLIN'İN PERFORMANSI

Maça iyi başlayan isimlerden biri olan Yedlin, takımının adeta ilk düdükle birlikte 1-0 yenik duruma düşmesi sonrasında 14'teki korner pozisyonunda maça beraberliği getiren golü attı. Yedlin, Süper Lig'de ilk kez gol atarken, lig tarihinde Galatasaray formasıyla fileleri havalandıran ilk ABD'li oyuncu unvanını aldı

Öte yandan kırmızı kartla cezalandırlan Yedlin, bu sezon takımı adına kırmızı kart gören 7. oyuncu oldu ve Aslan, 2012-13'ten sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu egale etti. 



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