DeAndre Yedlin: 'Galatasaray ile her yıl Şampiyonlar Ligi'

Galatasaray'ın Amerikalı futbolcusu DeAndre Yedlin, ESPN'e açıklamalarda bulundu.



ABD USL İkinci Ligi'nde mücadele eden San Diego Loyals takımından hisse aldığını doğrulayan DeAndre Yedlin, "Başkan Andrew Vassiliadis, İcra Kurulu Başkanı Warren Smith ve yönetici Landon Donovan ile harika konuşmalar yaptık. Benim değerlerim ve ahlakım, onlarınkiyle eşleşti. Bu nedenle iyi bir ortaklık kurduğumuzu düşünüyorum. Oldukça organik ve doğal bir şekilde gelişti her şey. Beni kulüplerine kabul ettikleri için çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.



Yedlin, "İş tarafında farklı bir bakış açısı sunacağımı düşnüyorum. Açıkçası şu an aktif olarak futbolcuyum. Bu yüzden daha önce fark etmedikleri açıları onlara gösterebilirim." dedi.



"TRANSFER İÇİN DOĞRU ZAMANDI"



Galatasaray'a transferiyle ilgili gelen soruya Yedlin, "Newcastle'da harika zamanlar geçirdim. Açıkçası kendimi göstermem için bana şans verdiler. Ocak transfer döneminde kulübün kalmamı istemesi konusunda net olmadığını düşündüm. Gitmemi istiyorlarsa kalmazdım. Transfer için doğru zaman olduğunu hissettim." diyerek sözlerini sürdürdü.



"GALATASARAY İLE HER YIL ŞAMPİYONLAR LİGİ"



Amerikalı oyuncu, "Türkiye, beni her zaman ilgilendiren bir yer olmuştur. Bu fırsat Galatasaray gibi büyük bir takım ile geldi. Galatasaray, bana her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunuyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.