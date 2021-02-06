DeAndre Yedlin: 'Arda ve Muslera bizi hazırladı'

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, Fenerbahçe derbisi öncesi duygularını paylaştı.
Arda ve Muslera'nın oyuncuları hafta boyu hazırladığını kaydeden Yedlin, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ABD'de de biliyordum, takip ediyordum. Arda ve Muslera sürekli takımla konuştu, gerekli bilgileri verdi. Ben Amerika'daki bir gençken bile bu derbinin ne kadar büyük olduğunu biliyordum." dedi.
Arda ve Muslera'nın oyuncuları hafta boyu hazırladığını kaydeden Yedlin, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ABD'de de biliyordum, takip ediyordum. Arda ve Muslera sürekli takımla konuştu, gerekli bilgileri verdi. Ben Amerika'daki bir gençken bile bu derbinin ne kadar büyük olduğunu biliyordum." dedi.