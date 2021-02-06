DeAndre Yedlin: 'Arda ve Muslera bizi hazırladı'

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, Fenerbahçe derbisi öncesi duygularını paylaştı.



Arda ve Muslera'nın oyuncuları hafta boyu hazırladığını kaydeden Yedlin, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ABD'de de biliyordum, takip ediyordum. Arda ve Muslera sürekli takımla konuştu, gerekli bilgileri verdi. Ben Amerika'daki bir gençken bile bu derbinin ne kadar büyük olduğunu biliyordum." dedi.



