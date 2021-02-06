DeAndre Yedlin: "Arda ve Muslera bizi hazırladı"

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
DeAndre Yedlin: 'Arda ve Muslera bizi hazırladı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2021 18:12
Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, Fenerbahçe derbisi öncesi duygularını paylaştı.

Arda ve Muslera'nın oyuncuları hafta boyu hazırladığını kaydeden Yedlin, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ABD'de de biliyordum, takip ediyordum. Arda ve Muslera sürekli takımla konuştu, gerekli bilgileri verdi. Ben Amerika'daki bir gençken bile bu derbinin ne kadar büyük olduğunu biliyordum." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için