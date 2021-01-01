DeAndre Jordan, Lakers'la anlaşmayı planlıyor!

Tecrübeli pivot DeAndre Jordan'ın, Detroit Pistons'ın kendisini serbest bırakması sonrası Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi.



Jordan, geçtiğimiz gün Brooklyn tarafından dört adet ikinci tur Draft hakkı ve 5.78 milyon dolar miktar para ile beraber, Jahlil Okafor ve Sekou Doumbouya karşılığında Pistons'a takas edilmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Detroit'in Jordan'a kontratında kalan 20 milyon doları ödemeyi planladığını açıkladı. Ayrıca Nets'in bu takasın ardından maaş ve vergilerde 47 milyon dolar tasarruf edeceğini de belirtti.



Jordan'ın bu kontrat ödeme işleminde 4 milyon dolarlık bir miktarı geri ödeyeceği bildirildi.



Nets, Jordan ile Temmuz 2019'da dört yıllığı 40 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Veteran pivot, iki sezon boyunca Brooklyn için 113 maçta forma giymiş ve 7.9 sayı, 8.7 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları tutturmuştu.



Anlaşmanın parçalarından Okafor, geçtiğimiz sezon Pistons formasıyla çıktığı 27 maçta 5.4 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu. 25 yaşındaki oyuncu, sol dizinden ameliyat olduktan sonra basketbol sahasından iki ayı aşkın süre uzak kalmıştı. 20 yaşındaki Doumbouya ise, 56 maçta 5.1 sayı ve 2.6 ribaund ortalamaları kaydetmişti.



