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"DeAndre Jordan, Jarrett Allen'ın yedeği olduğu için mutsuzdu" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu DeAndre Jordan'ın, eski takımı Brooklyn Nets'te 'Jarrett Allen'ın yedeği' olmaktan mutsuzluk duyduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu DeAndre Jordan'ın, eski takımı Brooklyn Nets'te 'Jarrett Allen'ın yedeği' olmaktan mutsuzluk duyduğu iddia edildi.

The Association'dan Anthony Puccio'ya göre Allen'ın yedeği olmak, Jordan'ın hoşuna gitmiyordu ve bu durumun takımın geleceği üzerinde etkileri oldu:

"Herkesin farkında olup konuşmadığı bir şey ise, Jordan'ın çevresindekilere, 'Brooklyn'e Jarrett Allen'ın yedeği olmak için gelmediğini' söylediği iddiası. (Kenny) Atkinson'ın Jordan'a boyun eğmemesi, takımdan gönderilmesine sebep olan ilk gelişmelerden biri olmuştu. Atkinson görevden alınır alınmaz, DJ başlangıç kadrosuna geri dönmüştü."

Ayrıca Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre Jordan, isteği fazla ilgi görmese de yeniden başlangıç kadrosuna geçmeye çalışmıştı:

"DeAndre Jordan, Kenny Atkinson, Jacque Vaughn ve Steve Nash'ten (Harden takasından önce), Jarrett Allen'ın önünde ilk beş başlama talebinde bulunmuştu. Brooklyn'in kendisini takımda tutmakla ilgilenmediği, fakat bunu yapmak zorunda hissettikleri söyleniyor."


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