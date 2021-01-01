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Deandre Ayton, Suns'ın kararından ötürü "mutsuz"

Phoenix Suns'ın Deandre Ayton'a maksimum kontrat teklif etmeme kararı aldığı ve Ayton'ın bu karardan ötürü "mutsuz" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns'ın Deandre Ayton'a maksimum kontrat teklif etmeme kararı aldığı ve Ayton'ın bu karardan ötürü "mutsuz" olduğu bildirildi.

Ayton, Suns tarafından bir maksimum kontrat teklifi beklemiş olsa da, ekipten böyle bir teklif almadı. Suns ekibi beş sezonluk yerine üç veya dört sezonluk daha kısa bir maksimum sözleşme konseptini gündeme getirmiş olsa da, hiçbir zaman resmi olarak teklifte bulunmamıştı.

23 yaşındaki oyuncu, bonusların da dahil olduğu beş yıllığı 172.5 milyon dolarlık bir kontrat arayışında ısrarcı olmuştu.

2018 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmiş olan Ayton, Suns'ın geçtiğimiz sezonki NBA Finalleri yolculuğunda önemli bir rol oynasa da, bulunduğu Draft sınıfında uzatma kontratı almayan yüksek profilli tek oyuncu oldu.

Ayton'ın ayrıca Suns'ın kendisini bir "max. oyuncusu" olarak görmediğinden ötürü mutsuz olduğu da kayıtlara geçti.


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