Deaflympics'te, Türkiye 130 sporcu ile yer alacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ve milli takım kafilesinin marşını tanıttı.



TİESF, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.



Özel bir otelde yapılan tanıtım gecesine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, milli sporcular, antrenör ve aileleri katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan TİESF Başkanı Kerim Vural, Brezilya'da gerçekleştirilecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan çok sayıda madalyayla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.



Vural, 2000 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında kurulduklarını hatırlatarak, "Federasyonumuz 24 spor branşı, 800'e yakın kulübü 20 bin civarı sporcusuyla Türkiye'nin en büyük spor oluşumu. Sesimiz spor olsun diyerek devam ettiğimiz bu yolda amacımız yurdumuzun her yerinde yaşayan işitme engelli vatandaşlarımızı, kardeşimizi spora kazandırmak, hayatlarına ışık olmak, sessizliklerini madalya ve kupalarla alınan başarılarla sese dönüştürmek." dedi



Türkiye'nin Brezilya'daki olimpiyatlarda 13 branşta 130 sporcu ile temsil edileceğini anlatan Vural, "Oradan teknik heyetle birlikte 170 kişilik bir kafile ülkemizi temsil edecek. Sonuçlar ne olursa olsun benim için her biri şampiyondur. Onlar için bir de marş hazırladık. Bu marşın yazılması ve bestelenmesinde emeği geçen Nurhan Albayrak ve Alpay Çelik'e çok teşekkür ederim." diye konuştu.



Türk İşaret Dili tercümesinin öneminden bahseden Vural, şunları kaydetti:



"Yanımda her zaman bir işaret dili tercümanının çeviri yapmasını sağladım bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya devam edeceğim. Bu konuda bize destek veren ve sesimizi duyurmak için faaliyetlerimizi takip eden Anadolu Ajansı ve TRT ailesine şükranlarımı sunmak isterim. Ülkemizdeki tüm spor faaliyetlerinin önünü açan ve sporcuya çok kıymet veren başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Mehmet Kasapoğlu ve yetkililere teşekkür ederim."



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ise Türkiye'nin tesisleşmede önemli bir yol katettiğini söyledi.



Bunun sonucunu sportif başarı olarak aldıklarını aktaran Ersöz, "Çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalyaları kazandık. Özellikle Samsun'da geçmişte yaptığımız organizasyonda işitme engelli millilerimiz büyük başarı elde etti. Sporcularımızın aynı başarıyı Brezilya'da da elde edeceğine inanıyorum. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından sporcular marşı seslendiren Alpay Çelik ile sahneye çıkararak marşa eşlik etti. Tören, takdim edilen plaketler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.





İLGİLİ VİDEO