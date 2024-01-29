Haber Tarihi: 29 Ocak 2024 16:26 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 16:26

Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool 3 fragmanı

Deadpool 3'ün çekimleri bu yaz vizyona girmeden önce nihayet tamamlandı ,ancak uzun zamandır beklenen üçlü film için biraz daha beklememiz gerekiyor. Peki, Deadpool 3 ne zaman çıkacak? İşte Deadpool 3 Türkçe fragmanı

Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool 3 fragmanı
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Son dönemde Marvel evreni büyük değişiklikler yaşarken, Deadpool'un yeni filmiyle heyecanı canlı tutmaya devam ediyor. Hollywood'daki grevin tamamen sona ermesiyle birlikte, Deadpool serisinin üçüncü filmi için geri sayım başladı.
 Deadpool 3 ne zaman çıkacak? 
Deadpool 3'ün çekimleri, grev öncesinde büyük ölçüde tamamlanmıştı. Grevin sona ermesiyle birlikte, çekimlerin önümüzdeki hafta yeniden başlaması bekleniyor. Henüz Disney, Marvel veya Deadpool 3 ekibi resmi bir açıklama yapmasa da, prodüksiyonun en kısa sürede devam edeceği belirtiliyor.

Deadpool 3, sadece kendi hikayesini anlatmayacak. Hugh Jackman'ın sarı kostümlü Wolverine olarak geri döneceği bu filmle birlikte, Deadpool ana Marvel Sinematik Evreni'nde de yerini alacak. Deadpool'un bu geçişiyle birlikte, mutantlar Marvel evreninde daha belirgin bir yer edinebilir.

Ryan Reynolds'ın açıklamasına göre, Deadpool 3'ün bu yaz vizyona gireceği kesinleşti. Önce 2024 Eylül'e işaret eden tahminler, grev öncesi 4 Mayıs'a çekilmişti. Reynolds'ın açıklamasıyla birlikte, filmi bu yaz izleyeceğimiz kesinleşmiş oldu.

Deadpool 3 ile birlikte serinin sonuna gelinirken, Deadpool ana Marvel Sinematik Evreni'ne adım atacak. Bu yazı, orijinal bir içerik olup kopya kontrolünden geçirilmemiştir.

Deadpool 3 fragmanı
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