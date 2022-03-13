Dead Space Remake çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk görüntüler

Hayatta kalma-korku türünün klasikleşmiş oyunlarından biri olan Dead Space, remake versiyonuyla oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. EA Games, gerçekleştirdiği son canlı yayında Dead Space Remake için ilk bilgileri paylaştı.



Electronic Arts ve Motive Entertainment, yeni Dead Space'e ilişkin söylentileri doğrulayan bir canlı yayın yaptı: Dead Space Remake'in 2023 yılının başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Peki ya yeni Dead Space hakkında neler biliyoruz? İşte detaylar.



Dead Space Remake hayranlarını meraklandıran gelişme



Dead Space geliştiricileri, oyunun ses tasarımını detaylandıran son canlı yayında birçok soruyu cevapladı. Motive Entertainment tasarımcıları canlı yayın sırasında başta silahlar olmak üzere oyun içi sesleri ele aldı.



Yayın sırasında ön plana çıkan bir diğer nokta ise yeni Dead Space için geliştirilen A.L.I.V.E. sistem isimli bir özellikti. Bu sistem, oyun sırasında ana karakter Isaac'in sesinin değişmesine olanak tanıyor. Örneğin, yorgunken konuşursa sesi bitkin şekilde çıkacak.



Yayın esnasında geliştiriciler, remake için 2023'ün başlarını hedef alan bir sürüm yayınlamak istediklerini açıkladı. Yani Dead Space Remake çıkış tarihi 2023'te olacak gibi görünüyor. Spesifik çıkış tarihinin henüz açıklanmadığını hatırlatalım.



Yeni Dead Space sürümünün PlayStation 5, Xbox Series X ve PC platformları için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Mayıs ayında, oyunun yeniden tasarlanmasının sanat/grafik boyutuna odaklanan başka bir canlı yayın daha yapılacak.



(Kaynak: shiftdelete.com)







