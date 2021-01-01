De'Aaron Fox ve Terry Rozier, haftanın oyuncuları seçildiler!

Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox ve Charlotte Hornets guardı Terry Rozier, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.



Bu ödülü bu sezon ikinci kez kazanmış olan Fox, geçtiğimiz hafta maç başına 36.8 sayı, 3.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları ile oynadı ve Kings de haftayı 4-0 ile kapattı:



22 Mart: 30 sayı (13-23 şut isabeti), 6 ribaund, 6 asist, 2 top çalma.

24 Mart: 37 sayı (13-20 şut isabeti, 3-4 üçlük isabeti, 8-9 serbest atış), 2 ribaund, 3 asist, 2 top çalma, 1 blok.

25 Mart: 44 sayı (16-22 şut isabeti, 3-7 üçlük isabeti, 9-10 serbest atış), 2 ribaund, 7 asist, 3 top çalma.

27 Mart: 36 sayı (15-24 şut isabeti, 4-4 serbest atış), 4 ribaund, 6 asist, 1 top çalma, 2 blok.



Hornets ise haftayı 3-1 ile kapatırken, Rozier maç başına 24.3 sayı, 5.3 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları tutturdu:



22 Mart: 24 sayı (6-17 şut isabeti, 9-10 serbest atış), 3 ribaund, 6 asist, 2 top çalma, 1 blok.

24 Mart: 25 sayı (9-14 şut isabeti, 4-8 üçlük isabeti), 3 ribaund, 4 asist.

26 Mart: 26 sayı (9-18 şut isabeti, 4-10 üçlük isabeti), 5 ribaund, 11 asist, 1 blok.

28 Mart: 22 sayı (8-19 şut isabeti, 4-12 üçlük isabeti), 10 ribaund (yüksek kariyer), 1 asist, 1 top çalma.



