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De Rossi'den CR7 ve Juventus yorumu

Roma forması giyen Daniele De Rossi, Juventus'un Cristiano Ronaldo transferini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
De Rossi'den CR7 ve Juventus yorumu
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16 Temmuz 2018 15:07
Roma kulübünün İtalyan orta saha oyuncusu Daniele De Rossi, astronomik bir ücret karşılığında Real Madrid'ten Juventus'a transfer olan ve dünyanın en iyi oyuncularından bir sayılan Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

De Rossi, 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve aynı zamanda Şampiyonlar Lig'inin en çok gol atan oyuncusu ünvanına sahip olan Ronaldo'nun özellikle Şampiyonlar Ligi için alındığını belirtti. Juventus ekibi, 1996'dan beri Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamıyor.

Ronaldo transferi hakkında De Rossi, ''İtalyan futbolu için iyi bir transfer oldu, ama tabiiki de Juventus'a yararı çok daha fazla olacaktır. Sezona 2-3 adım önde başlayacaklar. 7 senedir ligde şampiyon oluyorsan bu başarılı olduğunu gösteriyordur. Ligin şifresini çözmüşsün demektir. Dünyanın en iyi oyuncularından birini satın alman, daha da yüksek hedeflerin olduğu anlamına gelir. Ama öncelikle Ronaldo'nun takıma, takımında Ronaldo'ya alışması lazım. Her şey yazılmış değil, Ronaldo'dan önce bile ligi domine eden bir takım olsalar bile, bu sene farklı olabilir. Şimdi Ronaldo ile ana hedefleri Şampiyonlar Ligi olacaktır ama hiçbir şeyin garantisi yok, Lig için de aynı şekilde düşünüyorum.'' ifadelerinde bulundu.

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