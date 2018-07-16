De Rossi'den CR7 ve Juventus yorumu

kulübünün İtalyan orta saha oyuncusu, astronomik bir ücret karşılığında Real Madrid'ten Juventus'a transfer olan ve dünyanın en iyi oyuncularından bir sayılan Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.De Rossi, 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve aynı zamanda Şampiyonlar Lig'inin en çok gol atan oyuncusu ünvanına sahip olan Ronaldo'nun özellikle Şampiyonlar Ligi için alındığını belirtti. Juventus ekibi, 1996'dan beri Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamıyor.Ronaldo transferi hakkında De Rossi,ifadelerinde bulundu.