De Rossi: ''Galatasaray'ı tutuyorum!''

Roma'nın kaptanı Daniele De Rossi, Roma dışındaki favori takımının Galatasaray olduğunu söyledi.

05 Mayıs 2018 15:38
De Rossi: ''Galatasaray'ı tutuyorum!''
İtalya Serie A takımlarından Roma'nın kaptanı Daniele De Rossi, Galatasaray'ı desteklediğini açıkladı.
Alt yapısından çıktığı Roma'da yıllar boyunca forma giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran De Rossi, Arjantin basınına verdiği röportajda ilgi çekici ifadeler kullandı.

34 yaşındaki İtalyan futbolcu, ''Her zaman Roma taraftarıydım ve kalbim Roma için atıyor. Boca'yı da çok severim. Ben küçükken Maradona orada oynuyordu. Kendi takımım olmasa da taraftarları ateşli takımları çok seviyorum. Galatasaray'ı da seviyorum çünkü taraftarları inanılmaz destek veriyor, takımlarına inanıyorlar'' diye konuştu.



Kaynak: Sporx.com dış haberler

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