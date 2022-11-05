De Paul: 'Sahaya karakter koyduk'

Arjantinli futbolcu Rodrigo De Paul, Dünya Kupası'nda Polonya'yı yenerek bir üst tura yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Rodrigo De Paul yaptığı açıklamada, "Sahaya karakter koyduk ve nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Grubu lider bitirmek önemli ama daha da önemlisi oynadığımız güzel futbolla bunu başarmak." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Arjantin'e aşığım ve bu forma altında ölümüne oynayacağım. Bu karakterim hiç değişmeyecek. Bu forma için savaşmaktan bir saniye geri durmayacağım. Ben böyle biriyim ve beni de buraya bu karakterim getirdi!" şeklinde konuştu.



